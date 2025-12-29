Un hermano del mayor del Ejército acusado de la muerte de una joven de 19 años en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional, defendió la honradez de su pariente y aseguró que este actuó en defensa propia cuando se le intentó despojar de su arma.

César Augusto Mesa Arismendy afirmó que su hermano, el militar Ejército Diego Geraldo Mesa Arismendy se vio obligado a disparar a unos desaprensivos, cuya bala impactó a Jokasta Santos Pacheco, la madrugada del 26 de diciembre.

César Augusto sostuvo que "no es cierto" que el mayor tenía una relación sentimental con la víctima y que tampoco el victimario es un delincuente como, dijo, se pública en las redes sociales.

Aseguró que Diego Gerardo tiene más de 25 años sirviendo al Ejército y que ha viajado incluso al extranjero a especializarse en estrategia militar.

Llamó a las autoridades a profundizar las investigaciones.

El Ministerio Público tiene pautado solicitar esta tarde la solicitud de medida de coerción contra el imputado.

Aspiraba ser abogada

Narciso Martínez Castillo, representante en los tribunales de la familia de Yokasta, dijo que esta se preparaba para ingresar a la universidad a cumplir su sueño de licenciarse en Derecho.

También negó que la joven tuviera una relación con el imputado y dijo que esta era una jovencita que no acostumbraba a salir de su casa.