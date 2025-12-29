Un hombre mata a golpes a su pareja y a su hijo de dos años en Santiago

Fachada del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en la provincia Santiago. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Un hombre mató a golpes a su pareja sentimental, también haitiana, y al hijo de ambos, de dos años de edad, en un hecho ocurrido en el sector Ingenio Abajo, del distrito municipal Santiago Oeste.

Las víctimas fueron identificadas como Dadu Chalisier, de 36 años, y su hijo Likanson Donation.

Por el doble crimen es acusado Lakan Donation, de 53 años, quien fue detenido por agentes de la Policía Nacional.

El hecho se registró la madrugada de este lunes en una residencia ubicada en la calle del Canal, en las proximidades del Mercado de la Pulga.

Los golpeó con un block

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, ambos fallecieron a causa de trauma craneoencefálico severo, producto de múltiples golpes con un objeto contundente, presuntamente un block.

Miembros de la Policía Científica acudieron al lugar y realizaron el levantamiento de evidencias, incluyendo la recolección del objeto contundente que habría sido utilizado para cometer el doble homicidio, como parte de las investigaciones en curso.

Los cadáveres fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

Hasta el momento, ningún familiar se ha presentado a reclamar los cuerpos.