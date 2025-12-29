Dos niñas mueren calcinadas tras incendiarse su vivienda en Gualey

Las niñas que fallecieron en el incendio ocurrido en el sector Gualey, del Distrito Nacional, tenían 5 y 7 años de edad. ( FUENTE EXTERNA )

Dos niñas de 5 y 7 años murieron calcinadas la noche del domingo, luego de que un incendio consumiera la vivienda donde vivían junto a su abuela, en el sector Gualey, del Distrito Nacional.

El fuego se originó alrededor de las 8:30 de la noche en una casa ubicada en la calle Presidentes Báez provocado, según reportes preliminares por un falso contacto en los cables eléctricos de la residencia.

Las menores fueron identificadas como Jamalia Chaira Noreta, de 7 años, y Rosaura Yan, de 5, quienes fallecieron a causa de las graves quemaduras sufridas durante el siniestro, según certificó un médico legista.

La abuela también resultó con quemaduras

En el incendio también resultó herida la abuela de las niñas, Rosena Librun, de 72 años, quien sufrió quemaduras de segundo grado en distintas partes del cuerpo.

La mujer fue rescatada con vida y trasladada de emergencia al Hospital Docente Universitario Dr. Luis Eduardo Aybar, donde permanece ingresada.

Los padres relataron que fueron alertados por vecinos del sector, quienes les informaron que la vivienda se estaba quemando, por lo que acudieron de inmediato al lugar, encontrando la casa totalmente destruida.

Vecinos explicaron que llamaron al Sistema de Atención a Emergencias 9-1-1, cuyos equipos lograron sofocar el fuego y evitar que se extendiera a otras viviendas cercanas.

Los cuerpos de las menores fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias del trágico hecho.