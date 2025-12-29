×
Dos hombres mueren electrocutados al caer cable eléctrico sobre su camioneta en Gaspar Hernández

Una de las víctimas fue identificada como Ángel Junior Rodríguez Rodríguez; la otra no portaba documentos

Expandir imagen
Hasta el momento, las autoridades no han establecido si la caída del cable eléctrico se produjo por un accidente o si fue provocada. (FUENTE EXTERNA)

Dos hombres fallecieron electrocutados este lunes luego de que un cable del tendido eléctrico cayera sobre la camioneta en la que se desplazaban por la calle principal de la comunidad rural El Jobo, en el municipio de Gaspar Hernández, provincia Espaillat.

Una de las víctimas fue identificada por las autoridades como Ángel Junior Rodríguez Rodríguez, oriundo de Santiago, según consta en su cédula de identidad. 

Mientras que la otra persona fallecida no ha sido identificada, ya que no portaba documentos personales al momento del hecho.

Dedicados a la compra de metales

De acuerdo con las informaciones preliminares, ambos se dedicaban a la compra de metales y se habían trasladado desde la ciudad de Santiago hasta Gaspar Hernández con ese propósito.

Tras el suceso, los cuerpos fueron levantados por las autoridades y trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines de lugar.

  • Hasta el momento, las autoridades no han establecido si la caída del cable eléctrico se produjo por un accidente o si fue provocada.
Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.