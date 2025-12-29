Muere joven herido de bala en la cabeza en intervención policial de fiesta callejera en Santiago

Personas auxilian a Miguel Ángel Miranda Flete tras ser baleado durante una intervención policial en una fiesta callejera en Pekín, al sur de la provincia Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Falleció este lunes el joven de 23 años que resultó herido de bala en la cabeza durante una intervención de agentes de la Policía Nacional en una fiesta callejera realizada en el barrio Pekín, al sur de la provincia Santiago.

El fallecido fue identificado como Miguel Ángel Miranda Flete, quien permanecía ingresado en un centro de salud privado.

El incidente ocurrió la mañana del jueves 25 de diciembre.

De acuerdo con las informaciones, el hecho se produjo alrededor de las 7:00 de la mañana de la referida fecha, mientras se desarrollaba una celebración en la vía pública.

Denuncian violencia de agentes policiales

Testigos denunciaron que los agentes policiales llegaron al lugar y actuaron de manera violenta, propinando golpes y derribando cajas de cervezas que se encontraban en el entorno.

Según estas versiones, al reclamar por la forma agresiva del operativo, uno de los agentes habría realizado un disparo que impactó al joven en la cabeza, provocándole heridas de gravedad que posteriormente le causaron la muerte.

Por su parte, la Policía Nacional informó que el suceso ocurrió mientras los agentes realizaban una intervención preventiva en la zona.

La institución indicó además que durante el incidente también resultó herido el primer teniente Bladimir de Jesús Rodríguez Díaz, quien sufrió una herida cortante en el brazo derecho.