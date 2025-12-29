Fallece el periodista Santiago González Vanderlinder tras larga batalla contra el cáncer

Santiago González Vanderlinder, periodista de 67 años, quien falleció tras una lucha de más de cinco años contra el cáncer. ( FUENTE EXTERNA )

Tras una batalla de más de cinco años contra el cáncer, falleció la noche del domingo el veterano periodista Santiago González Vanderlinder. Tenía 67 años de edad.

González, conocido cariñosamente como "Chago", permanecía ingresado desde hacía varios días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Metropolitano de Santiago (Homs).

Al confirmar la información, su hija mayor, Mariely González, definió a su padre como un hombre ejemplar y un luchador incansable.

Informó que los restos de su progenitor serán expuestos a partir de las 2:00 de la tarde de este lunes en la funeraria del cementerio Jardines del Recuerdo, ubicada en la prolongación Hermanas Mirabal, sector La Otra Banda, en Santiago.

Santiago González estaba casado desde hace más de 40 años con la activista social Raquel Rivera, con quien procreó dos hijos: Mariely Altagracia y Enmanuel.

CDP lamenta su fallecimiento

El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), seccional Santiago, lamentó profundamente el fallecimiento de Santiago González Vanderlinder.

El secretario general de la entidad, Carlos Arroyo Ramos, expresó que su partida representa un duro golpe para el periodismo dominicano y, de manera especial, para la clase periodística de Santiago, resaltando su integridad, ética y firme compromiso con la verdad.

Trayectoria profesional

Con más de cuatro décadas dedicadas al ejercicio del periodismo, el comunicador dejó una huella en la prensa escrita, la radio, la televisión y los medios digitales.

Durante su carrera, Santiago González laboró en Teleuniverso, canal 29, donde fue presentador de espacios noticiosos como Teleuniverso Al Día, Noticiero Universal e Informativo 29. También participó en programas como "Ustedes" y "Nosotros" y en la revista televisiva conducida por el comunicador Haime Thomas.

En la prensa escrita, se desempeñó como jefe de redacción en Santiago de los periódicos Hoy y El Nacional.

En los últimos 15 años fue encargado de la Gerencia de Relaciones Públicas del Aeropuerto Internacional del Cibao y actualmente conducía, junto a la periodista Laridis Zapata, el programa Lo Nuevo, transmitido por Telemedios, canal 8.

Además, trabajó por más de una década en Radio Santa María, formando parte de proyectos emblemáticos de corte educativo y social como Universidad para Todos, Juventud Pa´lante y las Escuelas Radiofónicas.

González era miembro activo del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y se desempeñó como secretario general de la filial Santiago del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).