Tío de joven asesinada por su pareja en Hato Mayor asegura que el agresor era celoso

Pedro Javier Reyes, tío de la joven asesinada por su pareja en el municipio El Valle, provincia Hato Mayor, habla con la prensa sobre el trágico suceso. ( FUENTE EXTERNA )

Un tío de la joven enfermera Lissett Cheryl Javier Valera, de 24 años de edad, quien fue ultimada a tiros presuntamente por su pareja en el municipio de El Valle, provincia Hato Mayor, aseguró que el agresor era una persona celosa.

El pariente, identificado como Pedro Javier Reyes, expresó que su familia se encuentra profundamente consternada, ya que nunca habían vivido una situación similar dentro de su núcleo familiar. Manifestó que su familia es tranquila y conocida en la comunidad, por lo que el hecho ha causado un gran impacto.

Indicó que la pareja había asistido la noche anterior a una fiesta y que, al regresar a la vivienda, no se sabe si discutieron. Señaló que no estuvo presente en el momento del hecho, pero que, según le informaron, el agresor realizó un primer disparo que impactó a la joven en una mano.

El padre intentó mediar sin éxito

Agregó que el padre de la víctima, quien se encontraba cerca, intentó intervenir para controlar la situación, pero no logró evitar el desenlace. Posteriormente, el hombre le habría disparado a la joven en la boca, causándole la muerte.

Luego de cometer el hecho, el agresor se disparó a sí mismo y falleció. El hombre fue identificado como Franklin De León, de aproximadamente 34 años de edad.

Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido con exactitud los motivos que llevaron a De León a cometer este trágico suceso.

Se informó que la joven Cheryl residía en Santo Domingo y había viajado al municipio de El Valle para compartir las fiestas navideñas con su familia.