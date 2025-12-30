Detenidos por decomiso de cocaína eran empleados de aerolíneas y de empresas que operan en el AILA

Tres hombres y una mujer esposados tras ser apresados por su vinculación al decomiso de ocho paquetes de drogas en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). ( FOTOGRAFÍA SUMINISTRADA POR LA DNCD )

Tres hombres y una mujer fueron detenidos en relación con el decomiso de ocho paquetes de cocaína ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA-JFPG), en agosto de este año.

Los detenidos fueron identificados como Julio César Guzmán Torres, Rafael González Núñez, Rafelito García Méndez y Ángela Orquídea Feliz Félix, quienes, según las investigaciones, habrían facilitado la entrada de los paquetes a una aeronave con destino a Madrid, España.

A través de una nota de prensa, las autoridades indicaron que los imputados eran empleados de aerolíneas y de compañías que prestan servicios en la terminal y que utilizaban sus puestos de trabajo para traficar sustancias narcóticas hacia Europa.

El operativo de detención estuvo a cargo de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, con el apoyo de efectivos del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/30/whatsapp-image-2025-12-30-at-104449-am-97bb305e.jpeg Parte de los paquetes de cocaína incautados por las autoridades. (FOTOGRAFÍA SUMISTRADA POR LA DNCD)

Los paquetes de cocaína tenían un peso total de 8.23 kilogramos, según el análisis realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Los detenidos fueron puestos a disposición de la Jurisdicción de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo para los fines legales correspondientes.

Investigación iniciada en agosto

De acuerdo con las autoridades, la investigación comenzó el 15 de agosto de 2025, cuando agentes de la DNCD y del Cesac, acompañados por canes detectores, realizaban inspecciones en los depósitos y cargas con destino a Madrid.

Fue en uno de los zafacones, utilizados para depositar los desperdicios de cocina de los aviones, donde se detectaron objetos sospechosos.

Por instrucciones del fiscal actuante, los objetos fueron trasladados al área de verificación, donde se confiscaron los ocho paquetes de cocaína, envueltos en varias fundas plásticas.

El Ministerio Público y la DNCD continúan las investigaciones para determinar si existen más implicados en la red de narcotráfico internacional, con el objetivo de arrestarlos y ponerlos a disposición de la justicia.