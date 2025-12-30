×
Incendio destruye 28 casuchas y dos negocios en La Altagracia

Pese a la presencia de ocupantes, el incendio no dejó personas heridas

    Expandir imagen
    Incendio destruye 28 casuchas y dos negocios en La Altagracia
    Un voraz incendio destruyó 32 viviendas y varios negocios en la comunidad Villa Playwood, en Verón Punta Cana. (FUENTE EXTERNA)

    Un voraz incendio registrado la madrugada de este martes dejó totalmente destruidas 28 viviendas tipo barrancones, construidas de madera y zinc, además de un colmado y dos tiendas, en la comunidad Villa Playwood, el distrito municipal de Verón Punta Cana, provincia La Altagracia.

    De acuerdo con el reporte de los bomberos de la zona, el siniestro ocurrió alrededor de las 3:20 de la madrugada de hoy, sin que hasta el momento se haya establecido la causa que lo originó.

    Asimismo, las autoridades informaron que fueron retirados 18 cilindros de gas propano.

    Las estructuras afectadas, de construcción vulnerable, fueron consumidas rápidamente por las llamas, lo que provocó pérdidas materiales considerables para las familias que residían en el lugar. 

    Expandir imagen
    Infografía
    Bomberos de Verón Punta Cana combaten las llamas durante la madrugada para evitar la propagación del incendio. (FUENTE EXTERNA)

    No se reportaron heridos

    • Aunque en el área se encontraban dos inquilinos y el propietario al momento del incendio, las autoridades informaron que no hubo personas heridas.

    El propietario fue identificado como Noreste Christophe, mientras que los inquilinos responden a los nombres de Malkol Nival y Altona MaCkenson.

    Al lugar acudieron varias unidades de bomberos de Verón Punta Cana, que lograron controlar el siniestro y evitar que se propagara a otras áreas cercanas.

    Los organismos correspondientes continúan las investigaciones para determinar las causas del incendio.

    Expandir imagen
    Infografía
    Unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar del siniestro registrado en Villa Playwood, en la provincia La Altagracia. (FUENTE EXTERNA)
      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.