Incendio destruye 28 casuchas y dos negocios en La Altagracia
Pese a la presencia de ocupantes, el incendio no dejó personas heridas
Un voraz incendio registrado la madrugada de este martes dejó totalmente destruidas 28 viviendas tipo barrancones, construidas de madera y zinc, además de un colmado y dos tiendas, en la comunidad Villa Playwood, el distrito municipal de Verón Punta Cana, provincia La Altagracia.
De acuerdo con el reporte de los bomberos de la zona, el siniestro ocurrió alrededor de las 3:20 de la madrugada de hoy, sin que hasta el momento se haya establecido la causa que lo originó.
Asimismo, las autoridades informaron que fueron retirados 18 cilindros de gas propano.
Las estructuras afectadas, de construcción vulnerable, fueron consumidas rápidamente por las llamas, lo que provocó pérdidas materiales considerables para las familias que residían en el lugar.
No se reportaron heridos
Aunque en el área se encontraban dos inquilinos y el propietario al momento del incendio, las autoridades informaron que no hubo personas heridas.
El propietario fue identificado como Noreste Christophe, mientras que los inquilinos responden a los nombres de Malkol Nival y Altona MaCkenson.
Al lugar acudieron varias unidades de bomberos de Verón Punta Cana, que lograron controlar el siniestro y evitar que se propagara a otras áreas cercanas.
Los organismos correspondientes continúan las investigaciones para determinar las causas del incendio.