Niño veía muñequitos en su casa cuando una bala lo alcanzó en El Seibo

Un momento cotidiano, marcado por la tranquilidad de la tarde, se transformó en una pesadilla para una familia de Villa Guerrero, en la provincia El Seibo.

Como de costumbre, Franchesca Frías regresó de su jornada laboral a su humilde vivienda construida con madera y zinc, con un patio cercado por un portón del mismo material, sin imaginar que dentro de su propio hogar su hijo sería alcanzado por una bala.

Ayer, alrededor de las 5:00 de la tarde, el niño, de apenas cuatro años, resultó herido mientras veía televisión en la sala de su casa. Así lo relató a Diario Libre Marcia Mejía, abuela materna del menor, quien entre lágrimas narró el dramático suceso.

"Mi hija cuando llegó de trabajar, el niño le dijo: ´Mami, tengo hambre´, y ella se puso a cocinar", explicó Marcia. Dentro de la casa, el pequeño veía su programa de muñequitos en la televisión.

En ese momento, la madre salió brevemente al patio para hablar con su abuela, -bisabuela del niño-. "Mi mamá la llama a ella, y ella sale de adentro de la casa", contó Marcia. La conversación transcurría con normalidad, sin saber que en cuestión de minutos la calma se rompería.

Un momento de terror

De repente, se escucharon varios disparos en la calle. Nadie imaginó que una de esas balas atravesaría la vivienda hasta alcanzar al niño. "Estaban hablando afuera y oyeron los tiros. Pero no le pusieron atención", explicó Marcia.

En segundos, la tarde se convirtió en una escena de terror. "El niño le dice: mami, me duele, mami". Al mirarlo, la madre notó que estaba ensangrentado, relató la abuela entre lágrimas y con la voz quebrada.

De acuerdo con Marcia, el proyectil entró cerca de la "nalga y salió por el otro lado", provocándole graves daños en el intestino. Marcia agregó que, tras salir del cuerpo del niño, la bala le rozó un pie a la madre y le causó una pequeña quemadura.

La mujer reaccionó de inmediato y con la ayuda de un joven en una motocicleta lograron trasladar al niño al hospital Dr. Teófilo Hernández, en El Seibo, donde recibió los primeros auxilios.

Pese a la rapidez, la herida era grave. Anoche el menor fue trasladado al Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, en la provincia Santo Domingo, donde fue sometido a una cirugía.

"El médico dice que tenía ocho hoyos en el intestino", explicó Marcia, al referirse a la compleja intervención donde los médicos tuvieron que reducirle el órgano al menor.

"Ahora está estable, gracias a Dios", expresó la abuela la tarde de este martes, aliviada pero aún conmocionada. "Le damos gracias a Dios que está vivo".

El tiroteo

Según versiones de testigos, el tiroteo se produjo durante una persecución entre presuntos antisociales, uno de los cuales tiene a su cargo un punto de drogas.

El hecho habría quedado captado por las cámaras de seguridad de una banca de lotería ubicada en la zona, pero todavía los familiares no han obtenido los videos, por lo que no han presentado una denuncia formal.

"Si encuentran el video en la cámara de seguridad, claro que vamos a poner la denuncia", afirmó, confiando en que las pruebas permitan que se haga justicia.

Por su parte, Marcos Mateo, padre del niño, explicó que al momento del hecho se encontraba trabajando en el distrito municipal de Bávaro, en la provincia La Altagracia. Al enterarse de lo ocurrido, se trasladó al hospital.

"En el momento me bloqueé por completo; lo único que quería era ir a ver al niño y salir para el hospital", expresó. Mientras tanto, pidió que la justicia se apodere del caso.

La familia de este niño, que milagrosamente sobrevivió a un disparo, vive ahora entre el miedo y la esperanza. Mientras esperan la recuperación del pequeño, piden que las autoridades que actúen para frenar la violencia que amenaza la tranquilidad de su comunidad.