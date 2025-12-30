×
Un niño de cuatro años resulta herido de bala en El Seibo

Las autoridades policiales informaron que mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el incidente

Casquillos de balas durante la escena de un hecho. (FUENTE EXTERNA)

Un niño de cuatro años de edad resultó herido de bala la noche del lunes, en un hecho ocurrido en el sector Villa Guerrero, en la provincia El Seibo.

El infante fue trasladado de inmediato al hospital Dr. Teófilo Hernández de esa localidad, donde recibe atenciones médicas. De acuerdo con los reportes, su estado de salud es estable.

Investigan el hecho

  • Según versiones preliminares, el hecho ocurrió mientras el menor se encontraba jugando en el patio de su residencia, cuando fue alcanzado por un disparo producto de un tiroteo que se registró en la zona.

Las autoridades policiales informaron que mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el incidente y dar con los responsables.

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.