Violencia y muertes marcan el tramo final de este 2025

Perla Jokasta Santos Pacheco, una joven de 19 años que soñaba con ser abogada criminalista, murió de un disparo en la cabeza. ( DIARIO LIBRE/ STEVEN CURIEL )

Los homicidios ocurridos en los últimos días en diferentes puntos del país dejan un cierre del 2025 marcado por el luto y la conmoción social.

Uno de los casos que más consternación ha causado es el de Perla Jokasta Santos Pacheco, una joven de 19 años que soñaba con ser abogada criminalista, quien murió el pasado 26 de diciembre, alcanzada por una bala.

Su sonrisa, y planes de futuro quedaron suspendidos, mientras su familia lucha por comprender la pesadilla.

Por el hecho permanece detenido el militar Geraldo Mesa Arismendy, quien, según declaró su hermano, se vio obligado a disparar a unos desaprensivos, pero un proyectil impactó a la joven.

También el viernes 26, Gabriel Radhamés Sánchez Colón, de 26 años, falleció a causa de heridas por arma blanca en el municipio Puñal, de Santiago. El acusado del crimen es Máximo de Jesús Guzmán Montero, de 36 años.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, todo empezó con una discusión en la que estuvo involucrado un menor de edad que buscó al victimario, mientras la víctima compartía con familiares y amigos.

Múltiples disparos a un joven

En San Pedro de Macorís, el día de nochebuena, Ricardo Ramírez Sánchez, de 24 años, perdió la vida tras recibir múltiples disparos mientras transitaba por una calle del sector Juan Pablo Duarte. Hasta el momento, el autor del hecho no ha sido identificado.

Sin embargo, la tragedia no se limitó a la violencia armada.

En Gualey, del Distrito Nacional, un incendio provocado presuntamente por un falso contacto eléctrico cobró la vida de dos niñas, de cinco y siete años, la noche del domingo 28.

De manera paralela, la violencia contra las mujeres volvió a marcar el cierre del año, dejando una secuencia de feminicidios.

El domingo, en Hato Mayor, Liseth Cheril Javier Valera, de 24 años, fue asesinada por su pareja sentimental, quien, luego, se quitó la vida.

Ese mismo día, horas después, en Santiago Oeste, un hombre mató a golpes a su pareja de 36 años, y al hijo de ambos, un niño de apenas dos años.

A estos casos se sumó el asesinato de Carolina Sepúlveda Almengot, de 46 años, ultimada a tiros mientras se desplazaba en un vehículo en Villa Mella del municipio Santo Domingo Norte, Santo Domingo.

En medio de estas muertes, el más reciente informe de criminalidad de Interior y Policía indica que la tasa acumulada de homicidios se ubicó en 7.96 por cada 100,000 habitantes.

Perspectiva social

Sobre la ola de violencia en estos días de Navidad y Año Nuevo, el sociólogo Celedonio Jiménez explicó que varios factores sociales y coyunturales influyen en el fenómeno.

"En las navidades, hay un mayor flujo de circulante, lo que posibilita un mayor acceso al consumo de bebidas alcohólicas, lo cual influye en el incremento de los comportamientos violentos y de los homicidios", sostuvo el especialista.

Asimismo, dijo que se debe señalar que en este período hay una mayor afluencia a bares, restaurantes y colmadones, lo que, junto con los horarios extendidos de los mismos, propicia el aumento de conflictos o confrontaciones que, en parte, desembocan en actos de homicidio.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/28/caso-de-joven-herido-de-bala-en-santiago-sigue-bajo-investigacion-eb0ccb73.jpg Miguel Miranda Flete. (FUENTE EXTERNA)

Joven fallece tras intervención policial Falleció ayer lunes el joven de 23 años que resultó herido de bala en la cabeza durante una intervención de agentes de la Policía Nacional en una fiesta callejera realizada en Pekín, al sur de Santiago. El fallecido fue identificado como Miguel Ángel Miranda Flete, quien permanecía ingresado en un centro de salud privado.El incidente ocurrió la mañana del jueves 25 de diciembre.De acuerdo con las informaciones, el hecho se produjo alrededor de las 7:00 de la mañana de la referida fecha, mientras se desarrollaba una celebración en la vía pública. Testigos denunciaron que los agentes policiales llegaron al lugar y actuaron de manera violenta, propinando golpes y derribando cajas de cervezas que se encontraban en el entorno.