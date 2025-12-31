Recuperan cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en el río Yaque del Norte

Miembros de la Defensa Civil trabajan en la recuperación del cadáver hallado en estado de descomposición en el río Yaque del Norte, en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición fue recuperado la tarde de ayer, 30 de diciembre, en la compuerta de La Otra Banda, en la provincia Santiago, en las aguas del río Yaque del Norte.

El cuerpo fue extraído del afluente por miembros de la Defensa Civil, a través de su Unidad Acuática, en coordinación con el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional.

Se desconocen las causas del fallecimiento

Las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver, cuya identidad aún no ha sido determinada, mientras se investigan las causas del fallecimiento, que hasta el momento se desconocen.

La Defensa Civil informó que hizo entrega formal del cuerpo a las autoridades competentes para los fines correspondientes.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y la Fiscalía de Santiago asumieron el proceso de investigación para determinar las causas de la muerte y las circunstancias.