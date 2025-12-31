×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Estado de descomposición
Estado de descomposición

Recuperan cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en el río Yaque del Norte

El fallecido aún no ha sido identificado por las autoridades

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Recuperan cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en el río Yaque del Norte
Miembros de la Defensa Civil trabajan en la recuperación del cadáver hallado en estado de descomposición en el río Yaque del Norte, en Santiago. (FUENTE EXTERNA)

El cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición fue recuperado la tarde de ayer, 30 de diciembre, en la compuerta de La Otra Banda, en la provincia Santiago, en las aguas del río Yaque del Norte.

El cuerpo fue extraído del afluente por miembros de la Defensa Civil, a través de su Unidad Acuática, en coordinación con el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional.

Se desconocen las causas del fallecimiento

  • Las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver, cuya identidad aún no ha sido determinada, mientras se investigan las causas del fallecimiento, que hasta el momento se desconocen.
RELACIONADAS

La Defensa Civil informó que hizo entrega formal del cuerpo a las autoridades competentes para los fines correspondientes.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y la Fiscalía de Santiago asumieron el proceso de investigación para determinar las causas de la muerte y las circunstancias.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.