Un video de cámara de vigilancia muestra el momento en que el mayor del Ejército Diego Geraldo Mesa Arismendy realizó el disparo que mató a la joven Perla Jokasta Santos Pacheco, en el sector Los Guandules del Distrito Nacional, el pasado 26 de diciembre.

Tras el trágico suceso, el militar fue apresado y se encuentra en poder del Ministerio Público, que pide prisión preventiva en su contra.

El expediente del caso preparado por el Ministerio Público describe cómo sucedieron los hechos.

La Fiscalía del Distrito Nacional imputa al mayor, de 48 años de edad, de homicidio voluntario.

En la solicitud de medida de coerción contra el militar, los fiscales afirman que este "tenía conocimiento de la actividad ilícita que estaba realizando y que la misma está sancionada con los artículos 295", que tipifica el homicidio voluntario, y el 304, el cual castiga ese crimen con reclusión mayor de hasta 30 años.

El expediente

Según el Ministerio Público, en la madrugada del 26 de diciembre pasado, la víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta junto a su prima adolescente L.T.C. y el joven Merlin Rodríguez Jiménez (quien conducía), en dirección a la estación de combustible de la avenida Padre Castellanos, en el Ensanche Luperón, Distrito Nacional.

Más adelante se desplazaban el joven Félix Manuel Feliz Cornel y el adolescente M.A.F.G., de 17 años, a bordo de otra motocicleta.

"Durante el trayecto, escucharon un disparo, el cual fue hecho por el imputado Diego Geraldo Mesa Arismendy, sin razón aparente y haciendo uso para ello de su arma de reglamento, marca Colt, cal. 45, serie Núm. 230457", según el expediente.

El proyectil impactó a la víctima Santos Pacheco en la cabeza, y luego de eso el imputado siguió caminando, siendo visto por el señor Leivi Antonio Báez Chalas.

Los amigos de la víctima aseguraron que se desplazaban a bordo de ambas motocicletas buscando una estación de combustibles para echar gasolina y fue en esa circunstancia que el victimario realizó el disparo que alcanzó a la joven.