Se escapa privado de libertad de la cárcel Rafey Hombres; autoridades investigan el hecho

Fachada del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres en Santiago, donde ocurrió una fuga de cárcel.

Un privado de libertad se escapó la tarde de ayer martes del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, en Santiago, según informó la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc).

El interno fue identificado como Franklin Justino Vargas Infante, quien guarda prisión por violación a los artículos 309-1-2-3 de la Ley 24-97, sobre violencia intrafamiliar. El privado de libertad fue retornado al recinto alrededor de dos horas después de haberse producido la evasión.

Tras el hecho, la Dgspc informó que instruyó a la Subdirección de Inteligencia y Asuntos Internos a investigar cómo pudo producirse la salida del interno del recinto, a fin de determinar si la evasión fue fortuita o planificada.

De acuerdo con una nota de prensa, siendo aproximadamente las 3:48 de la tarde, el responsable de los agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP) detectó que el privado de libertad había saltado el perímetro exterior del centro, alertando a una aspirante a custodia que se encontraba de servicio en el puesto Eco 4.

Recuento de la población penitenciaria

El interno fue localizado minutos después, retenido en una vivienda por moradores de la comunidad, quienes lo detuvieron al observar que se lanzó desde la pared perimetral del recinto.

Tras esto, se activaron los protocolos de seguridad establecidos, alertando al personal correspondiente y realizando la persecución en los alrededores del centro a bordo de una camioneta institucional Nissan.

Una vez concluido el operativo de búsqueda y aseguramiento del privado de libertad que se evadió, las autoridades del centro realizaron un recuento general de la población penitenciaria, verificando que la totalidad de los internos se encontraba completa.

La Dgspc agradeció a los ciudadanos que colaboraron para solucionar el incidente y reiteró que evaluará la aplicación de los protocolos de seguridad en el recinto.