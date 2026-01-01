Tres personas fallecen y cuatro resultan heridas en El Seibo en Año Nuevo

Las autoridades investigan las circunstancias de los accidentes de tránsito. ( FUENTE EXTERNA )

Tres personas perdieron la vida y al menos cuatro resultaron heridas durante la madrugada de este jueves en distintos hechos ocurridos en la provincia El Seibo, dos de ellos por accidentes de tránsito y uno a causa de una riña.

Uno de los fallecidos fue identificado como Francisco Antonio Medina Guerrero, quien murió tras un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 2 de la carretera El Seibo–Cruce de Pavón.

En otro hecho similar, una mujer identificada como Marlyn Jean Luis falleció luego de verse involucrada en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 2 de la carretera El Seibo–Hato Mayor.

La tercera víctima mortal corresponde a una persona de sexo masculino que aún no ha sido identificada, quien murió producto de una riña ocurrida en la comunidad de Altos de Peguero, en El Seibo.

Lesionados

La Defensa Civil de El Seibo, a través de su encargado Carlos de la Rosa, informó que además de los fallecidos, cuatro personas resultaron lesionadas en distintos accidentes de tránsito ocurridos también durante la madrugada de este jueves.

Las autoridades competentes investigan las circunstancias en que se produjeron cada uno de los hechos.