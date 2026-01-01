El COE reporta ocho fallecidos, 41 accidentes y 61 heridos en fiestas de fin de año

El director del COE, Juan Manuel Méndez García, leyó el segundo boletión del Operativo de Navidad Conciencia por la Vida. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó ocho fallecimientos durante las fiestas de fin de año, seis de ellas durante la madrugada de este primero de enero.

Todos murieron en accidentes de tránsito: cuatro por motocicletas, tres por vehículos livianos y un atropellamiento.

En su balance, el COE también reportó 48 accidentes de tránsito y 61 personas heridas, además de 121 personas intoxicadas por consumo de bebidas alcohólicas.

Fallecidos

Durante la madrugada de este jueves murieron José Eliseo Tavárez y Francisco Alberto Rodríguez Reyes en la Autopista Duarte, el primero por atropellamiento y el segundo en una motocicleta.

Bienvenido Ramírez Linares perdió la vida en la avenida Jacobo Majluta en un vehículo liviano, Quenry Roal se accidentó en la avenida Frank Grullón en una motocicleta, y Katherin Francisco Foucheu Yojeir y Jiménez Francisco murieron en la Circunvalación Norte (Santiago) en un vehículo liviano.

El día 31 de diciembre solamente se cuenta la muerte de Yamilet Vargas Santana, quien se desplazaba en una motocicleta en la calle Rosario, en Moca, provincia Espaillat.

También en una colisión de motocicleta expiró el haitiano Erizon Senil, en la Autopista Duarte, el día 30 de diciembre.

Con las 11 muertes de Nochebuena y Navidad, la cantidad de decesos durante las fiestas navideñas asciende a 19.

El total de accidentes reportados es de 48, con 61 personas afectadas, incluyendo a los lesionados.

También ocurrieron 19 intoxicaciones por alimentos, sin víctimas mortales por estas causas.

Asistencia

El Servicio Nacional de Salud (SNS) atendió a 554 personas y el Sistema 911 asistió a 321, según indicó la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).

Estos datos están contenidos en el segundo informe del COE, leído por su director, Juan Manuel Méndez García, como parte del operativo Conciencia por la Vida 2025-2026.

Los datos están actualizados hasta las 6:00 de la mañana del primero de enero del 2026.