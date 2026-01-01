×
Accidente de Tránsito
Accidente de Tránsito

Joven resulta herido en un accidente de tránsito en Hato Mayor

El motociclista fue atendido por el 9-1-1 y trasladado a un centro de salud luego de colisionar con un vehículo la mañana de este jueves

    Expandir imagen
    Joven resulta herido en un accidente de tránsito en Hato Mayor
    Joven motociclista sufre lesiones tras un accidente de tránsito con un vehículo en una vía de Hato Mayor. (FUENTE EXTERNA)

    Un joven resultó herido la mañana de este jueves 1 de enero de 2026, luego de que la motocicleta que conducía colisionara con un vehículo en una de las vías del municipio de Hato Mayor.

    El afectado, cuya identidad no ha sido revelada, sufrió múltiples lesiones de consideración en distintas partes de su cuerpo, por lo que requirió asistencia médica inmediata.

    Atenciones médicas

    Tras el accidente, unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 acudieron al lugar, donde le brindaron las primeras atenciones médicas y posteriormente lo trasladaron a un centro de salud de la localidad para recibir cuidados especializados.

    Asimismo, agentes de la Policía Nacional y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digessett) se presentaron en la escena con el objetivo de agilizar el tránsito vehicular y realizar el levantamiento del informe correspondiente para determinar las circunstancias del hecho.

