Hombre fue detenido con una pistola Glock y dos fusiles M16 durante persecución policial en Santiago

Una patrulla policial de la Dirección Regional Cibao Central ocupó varias armas de alto calibre y detuvo a un hombre tras una persecución registrada la mañana de este jueves 1 de enero en el distrito municipal de Hato del Yaque, en la provincia Santiago.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:40 de la mañana, cuando agentes de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden de operaciones preventiva, realizaban un operativo tipo convoy en la referida demarcación y visualizaron un vehículo sospechoso.

Según el informe policial, el conductor de un automóvil, un Toyota Corolla color azul marino, placa A299642, emprendió la huida al notar la presencia de la patrulla, lo que dio lugar a una persecución que culminó en la calle Prolongación dos del sector Villa Progreso, próximo al colmado Lucas.

Al momento de la detención, las autoridades identificaron al conductor solo como Johan Manuel, dominicano, mayor de edad.

Lo que ocuparon

Durante la requisa del vehículo, los agentes ocuparon una pistola marca Glock, calibre 9 milímetros, con dos cargadores y ocho cápsulas, así como dos fusiles modelo M16A calibre 5.56 milímetros, uno de ellos con numeración legible y otro con numeración no visible.

En el interior del vehículo también fueron encontrados cinco cargadores adicionales y un total de 92 cápsulas correspondientes a los fusiles ocupados, de acuerdo con el reporte oficial.

El detenido, junto a las armas y municiones incautadas, fue puesto bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras las autoridades profundizan las investigaciones para determinar la procedencia del armamento y posibles vínculos con hechos delictivos.