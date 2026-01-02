El abogado de José Ramón Montero, señalado como el presunto responsable de la muerte de Rosmery Sosa en el sector Gualey, Distrito Nacional, aseguró que su defendido presenta varias heridas en el cuerpo que, según su versión, habrían sido provocadas por la hoy occisa.

La declaración fue ofrecida luego de que Montero se entregara de manera voluntaria a las autoridades, acompañado de su madre y su representante legal, en el despacho de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional.

En un video difundido tras la entrega en presencia del vocero de la Policía, coronel Diego Pesqueira, el abogado sostuvo que su cliente "tiene algunas heridas que él ha indicado que se lo produjo la hoy occisa".

No obstante, no ofreció mayores detalles sobre la naturaleza ni el momento exacto en que dichas heridas habrían sido ocasionadas.

Caso bajo investigación

Montero está acusado de haber causado la muerte de Rosmery Sosa Rodríguez, de 30 años, quien falleció a consecuencia de heridas punzocortantes durante la madrugada de este viernes, dejando en la orfandad a tres hijos menores de edad.

Las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación y que será el Ministerio Público el encargado de establecer las circunstancias reales del hecho, así como de determinar la validez de los alegatos presentados por la defensa.