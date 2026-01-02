Buscan a niña de tres años desaparecida desde el 31 de diciembre en Imbert
El caso es investigado por la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia
Una niña de tres años de edad se encuentra desaparecida desde la tarde del pasado 31 de diciembre en la comunidad de Barrero, del municipio de Imbert, en la provincia Puerto Plata.
La menor fue identificada como Brianna Genao Rosario, quien fue vista por última vez mientras jugaba con otros niños en el patio de una vivienda del referido sector.
De acuerdo con sus familiares, en los alrededores de la casa fue encontrada una sandalia que la infante llevaba puesta al momento de su desaparición.
Circunstancias de la desaparición
Vecinos relataron que la niña desapareció en cuestión de minutos, luego de subir por una escalera.
- El caso fue asumido por el Ministerio Público, a través de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia.
Operativo de búsqueda
En el operativo de búsqueda participan miembros de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos de Imbert, agentes de la Policía Nacional y del programa Rescate Ámbar.
Además, comunitarios del municipio se han sumado a las labores de rastreo.