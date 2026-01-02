Encuentran enterrados los cuerpos de dos prestamistas reportados desaparecidos en Santiago

Vehículo en el que se desplazaban los dos cobradores desaparecidos. ( DL/ANEUDY TAVÁREZ )

Las autoridades encontraron enterrados la noche de este viernes los cuerpos de dos cobradores de una empresa de préstamos que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 31 de diciembre.

El hallazgo se produjo en la comunidad de Don Pedro, al este de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Las víctimas fueron identificadas como Reini Tomás Rodríguez Rojas y Rodolfo Martínez, de 45 años.

Una fuente ligada a la investigación informó que ambos cadáveres presentan golpes en distintas partes. De acuerdo con informaciones ofrecidas por familiares, los hoy fallecidos salieron el 31 de diciembre desde Nagua hacia Santiago para realizar labores de cobro en una ruta de préstamos.

Durante las labores de búsqueda, las autoridades localizaron el vehículo en el que se desplazaban, el cual fue encontrado cerrado y posteriormente trasladado a la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional. En la inspección del automóvil se detectaron rastros de sangre en el asiento delantero derecho y en el cristal del lado del conductor.

Las investigaciones

El vehículo había sido hallado abandonado en un tramo de la avenida Circunvalación Norte de Santiago. Por el doble crimen, varios ciudadanos haitianos se encuentran detenidos, aunque las autoridades no han ofrecido sus identidades. El caso continúa bajo investigación, informó la Policía Nacional.

Los fallecidos, nativos de Nagua, tenían cerca de cinco años trabajando como cobradores en una ruta que abarcaba el municipio de Tamboril y otras localidades de la provincia de Santiago.

Los cuerpos fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar las causas exactas de las muertes.