Hombre mata a su pareja de varias estocadas en Gualey; deja tres hijos en la orfandad

Rosmery Sosa de 30 años de edad, víctima del primer feminicidio del año. ( FUENTE EXTERNA )

Descrita por vecinos, amigos y familiares como una mujer trabajadora y alegre, Rosmery Sosa, de 30 años, fue asesinada por su pareja sentimental durante la madrugada de este viernes en el sector Gualey, del Distrito Nacional.

La víctima falleció a causa de varias estocadas, dejando en la orfandad a tres hijos menores de edad, de 11, 8 y 5 años.

De acuerdo con Amaurys Vargas, tío de la fallecida, el hecho ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada, tras una discusión que se produjo luego de compartir con amigos durante las celebraciones de Año Nuevo.

El agresor, identificado únicamente como José Ramón, habría cometido el crimen y posteriormente emprendió la huida , según informaron los familiares.

Otro tío de la víctima, Luis Vargas, señaló que el hombre era "celoso" y que las discusiones eran frecuentes cuando consumían bebidas alcohólicas. Además, afirmó que Rosmery había sido víctima de agresiones previas, las cuales ocultaba para evitar conflictos familiares.

Testimonios familiares sobre la relación y agresiones previas

"Él la cortaba y ella no le decía nada a uno para que uno no se buscara problemas. Varias veces la hirió y ella se quedaba callada, decía que se había caído", relató.

Aunque algunos familiares indicaron que el agresor no había mostrado señales evidentes de violencia, Sortera Vargas, abuela de la víctima, aseguró que días antes del crimen José Ramón le había manifestado su inconformidad con la forma de vida de Rosmery, señalando que "no aguantaba" porque a ella le gustaba beber.

Rosmery Sosa laboraba en una banca de loterías y tenía aproximadamente tres años de relación con su agresor, con quien no procreó hijos.

