Santiago
Santiago

Discusión por deuda de RD$2 mil deja un muerto y un herido en Santiago

La víctima mortal fue identificada como Enmanuel Payano Rosario, alias Laury, de 40 años

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Discusión por deuda de RD$2 mil deja un muerto y un herido en Santiago
En Santiago, las autoridades buscan al presunto agresor, quien se encuentra prófugo tras el tiroteo. (ARCHIVO)

Una discusión por una deuda de RD$2,000 dejó como resultado un hombre muerto y otro herido, en un hecho ocurrido la noche del 1 de enero de 2026 en la zona conocida como El Basurero, en la localidad de Matanza, municipio de Puñal, provincia Santiago.

La víctima mortal fue identificada como Enmanuel Payano Rosario, alias Laury, de 40 años. Su deceso se produjo mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud, tras haber sido impactado por un disparo en el área de la pelvis.

Detalles del incidente

En el hecho también resultó herido Carlos Gabriel Rosario Rosario, de 29 años, quien permanece ingresado en un centro asistencial con una herida causada por un proyectil del arma de fuego.

De acuerdo con informaciones preliminares, el incidente se originó cuando el presunto agresor acudió a cobrar una deuda de RD$2,000, lo que derivó en una acalorada discusión que terminó en disparos. El nombre del responsable aún no ha sido revelado por las autoridades.

El cadáver de Enmanuel Payano Rosario fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

Acciones de las autoridades

Mientras que agentes de la Policía Nacional mantienen operativos de búsqueda para dar con el paradero del agresor, quien se encuentra prófugo.

  • Las autoridades informaron que continúan investigando el caso para esclarecer las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.
Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.