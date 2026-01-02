Se entrega hombre acusado de matar a su pareja en Gualey

José Ramón Montero, acusado de asesinar a su pareja la madrugada de este viernes. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Policía Nacional informó este viernes que se entregó de manera voluntaria el joven José Ramón Montero, de 32 años, señalado como el presunto responsable de la muerte de Rosmery Sosa, ocurrida durante la madrugada del 2 de enero en el sector Gualey, del Distrito Nacional.

De acuerdo con el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, Montero se entregó a las autoridades en el despacho de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la institución.

"Se presentó a la sede policial acompañado de su madre y un representante legal", indicó un comunicado del cuerpo del orden.

La víctima, descrita por vecinos y familiares como una mujer trabajadora y alegre, falleció a causa de múltiples heridas de arma blanca, según el diagnóstico preliminar. Rosmery Sosa dejó en la orfandad a tres hijos menores de edad.

El agresor era celoso

De acuerdo con familiares, el hecho se produjo alrededor de la 1:00 de la madrugada, tras una discusión entre la pareja luego de compartir con amigos durante las celebraciones de Año Nuevo. Parientes de la víctima aseguraron que el agresor era celoso y que las discusiones eran frecuentes, sobre todo cuando consumían bebidas alcohólicas.

Uno de sus tíos, Luis Vargas, relató que Rosmery había sido víctima de agresiones previas, las cuales ocultaba para evitar conflictos familiares. "Él la cortaba y ella no decía nada, decía que se había caído", afirmó.

La vivienda donde ocurrió el crimen presentaba cristales rotos en el piso, la cerradura dañada y manchas de sangre en la puerta, evidencias que daban cuenta de la violencia del hecho.

Vecinos del sector expresaron consternación por el crimen. Algunos señalaron que no escucharon ruidos durante la madrugada, mientras otros describieron al agresor como un "forastero", no residente habitual de la comunidad.

La Policía Nacional informó que el caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias del hecho. Mientras que, José Ramón Montero será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.