"Los torturaron de la peor manera": describen estado en que hallaron cadáveres de cobradores

Hoyo excavado en el patio de una vivienda del sector Don Pedro, en Santiago, donde fueron hallados enterrados los cuerpos de Reini Tomás Rodríguez Rojas y Rodolfo Martínez, con evidentes signos de violencia. ( DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ )

Entre llanto, indignación y un profundo dolor, familiares de Reini Tomás Rodríguez Rojas y Rodolfo Martínez acudieron este sábado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en la provincia Santiago, donde se realizaba el proceso de identificación y autopsia de los cuerpos de ambos hombres, hallados enterrados ayer en el patio de una vivienda del sector Don Pedro, al este de la ciudad.

Las víctimas, quienes laboraban como cobradores de una empresa de préstamos, habían sido reportadas como desaparecidas desde el pasado 31 de diciembre, luego de salir desde el municipio Nagua, provincia de María Trinidad Sánchez, hacia Santiago para realizar labores de cobro en una ruta que incluía la localidad Tamboril.

Agustín Rodríguez, padre de Reini, confirmó que las autoridades mantienen bajo custodia a varios ciudadanos haitianos y a otros individuos como parte de la investigación, aunque dijo que aún no se les ha ofrecido información oficial detallada sobre el avance del caso.

Indicó que los cuerpos fueron encontrados enterrados, amarrados y con evidentes signos de violencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/03/whatsapp-image-2026-01-03-at-115439-am-006233c7.jpeg Agustín Rodríguez, padre de Reini Tomás Rodríguez Rojas, exige justicia mientras aguarda respuestas de las autoridades por el crimen ocurrido en Santiago. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ)

Rodríguez relató que desde el inicio enfrentaron dificultades para formalizar la denuncia por la desaparición, situación que le generó inconformidad, aunque aseguró que posteriormente las autoridades asumieron el proceso.

Señaló que su hijo se dedicaba exclusivamente a su trabajo como cobrador y que no tenía conflictos conocidos. "Él salía a trabajar, a ganarse el sustento, nunca estuvo involucrado en nada malo", expresó el progenitor.

Cuerpos presentan signos de tortura

La madre de Reini, Marilyn Rojas, ofreció un testimonio cargado de dolor al describir el estado en que fue encontrado su hijo.

Afirmó que el cuerpo presentaba signos de extrema tortura, impactos de bala y golpes severos, lo que lo hacía prácticamente irreconocible.

"A mi hijo le hicieron de todo. Fue muy torturado. Yo solo pido justicia, porque mi hijo era un hombre trabajador, no era un delincuente", manifestó entre lágrimas la madre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/03/whatsapp-image-2026-01-03-at-115438-am-b2cc1565.jpeg Marilyn Rojas, madre de Reini Tomás Rodríguez Rojas, expresa su dolor y clama justicia tras identificar el cuerpo de su hijo en el Inacif de Santiago. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ)

Mientras que los familiares de Rodolfo al ser abordados por los periodistas se negaron a dar declaraciones.

No harán velatorio

Debido al avanzado estado de descomposición de los cuerpos, los familiares informaron que no será posible realizar velatorios y que ambos serán sepultados directamente tras concluir los procedimientos forenses, en el cementerio, por razones sanitarias.

En solidaridad con la familia, el vicecónsul dominicano en Puerto Rico, Ángel de Jesús López, conocido como "el Compa", acudió al Inacif y pidió una investigación exhaustiva.

Destacó que Reini fue pelotero profesional y un joven apreciado en su comunidad natal de Nagua. "Este crimen ha consternado a todo un pueblo. Su madre está destruida. Era un hijo ejemplar", expresó.

Un área de platanales

Este sábado, Diario Libre acudió a la vivienda donde fueron hallados enterrados los cuerpos, ubicada en el sector Don Pedro, al este de Santiago.

En el patio trasero del inmueble, al final de un área de platanales, se encontraba el hoyo donde fueron sepultadas las víctimas, con una profundidad aproximada de un metro y medio.

La casa era alquilada por varios extranjeros de nacionalidad haitiana, quienes fueron apresados por la Policía Nacional la noche del viernes para fines de investigación.

En el lugar aún se percibía un hedor pestilente, evidencia del avanzado estado de descomposición de los cuerpos

Las autoridades informaron previamente que el vehículo en el que se desplazaban las víctimas fue localizado abandonado en la avenida Circunvalación Norte de Santiago, con rastros de sangre en su interior.

El Ministerio Público y la Policía Nacional continúan profundizando las investigaciones para establecer responsabilidades.