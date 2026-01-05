Buscan a otros tres hombres por la tortura y el asesinato de dos cobradores en Santiago

Reimy Tomás Rodríguez Rojas y Rodolfo Martínez Parelló eran cobradores de una empresa de préstamos. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público informó que solicitó y obtuvo órdenes de arresto contra tres personas señaladas como presuntos implicados en la tortura y asesinato de dos cobradores de una empresa de préstamos y que habían sido reportados como desaparecidos en la provincia Santiago.

La Policía Nacional mantiene activos los operativos para la localización y captura de Yelson Trinidad García, alias "Villano", Yaudy Sarita Morel, alias "El Lápiz", y Jimmy Jules Mecido, contra los que un juez emitió las órdenes de apresamiento.

Son señalados como presuntos responsables de la muerte de Reimy Tomás Rodríguez Rojas y Rodolfo Martínez Parelló.

Cuerpos fueron hallados sepultados

Se recuerda que los cuerpos de Reimy Tomás Rodríguez Rojas y Rodolfo Martínez Parelló fueron hallados el pasado viernes 2 de enero, en horas de la noche, sepultados en la parte trasera de una propiedad ubicada en el municipio Licey al Medio, provincia Santiago.

Presentaban heridas de arma de fuego y traumas severos, conforme a la certificación médico-legal.

El proceso investigativo se inició tras la denuncia de desaparición presentada por los familiares, luego de que las víctimas salieran el 31 de diciembre desde Nagua hacia Santiago para realizar labores de cobro.

Como parte de las pesquisas, fue localizado el vehículo utilizado por los hoy occisos, abandonado en la avenida Circunvalación Norte, con manchas de sangre y otras evidencias balísticas.

El primer detenido

En el marco de las investigaciones, la Policía Nacional, bajo la coordinación del Ministerio Público, ejecutó previamente la captura de Yoni Pierre, de nacionalidad haitiana, señalado como uno de los implicados en el hecho, mientras continúan las labores para dar con el paradero de los demás imputados.

Tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional informaron que el caso se mantiene bajo seguimiento permanente, con labores de inteligencia, análisis de evidencias, levantamientos periciales y operativos de búsqueda, a fin de ejecutar las órdenes de arresto pendientes y someter a todos los responsables a la justicia.