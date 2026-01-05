×
Se ahogan dos hermanos tratando de salvar a un mulo en río de Miches

Las víctimas fueron identificadas como José Daniel González, de 29 años, y Felipe González, de 30

    Expandir imagen
    Se ahogan dos hermanos tratando de salvar a un mulo en río de Miches
    Imagen ilustrativa. (FUENTE EXTERNA)

    Dos hermanos murieron ahogados la tarde de este lunes en un hecho ocurrido en el kilómetro 10 de la carretera del municipio de Miches, provincia El Seibo.

    Las víctimas fueron identificadas como José Daniel González, de 29 años, y Felipe González, de 30, quienes fallecieron tras entrar a un río con la intención de salvar un mulo.

    El trágico suceso ha consternado a familiares, amigos y los residentes de los occisos, los cuales los recuerdan como personas trabajadoras.

    Al lugar acudieron las autoridades para realizar los levantamientos correspondientes.

