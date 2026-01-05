Tiroteo en La Altagracia deja un joven muerto y un policía herido

El enfrentamiento en el que murió joven de 28 años de edad se produjo cuando policías intentaron ejecutar varias órdenes de detención contra el hoy occiso. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Un joven de 28 años perdió la vida y un miembro de la Policía resultó herido durante un enfrentamiento a tiros la mañana del pasado viernes 3 de enero, en la provincia La Altagracia, en momentos en que agentes del orden intentaban ejecutar varias órdenes de arresto contra el hoy occiso.

Las autoridades informaron que el fallecido era investigado por su presunta participación en varios casos de robos a mano armada.

La víctima mortal fue identificada como Víctor del Rosario, alias "Luis Miguel", quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Nuestra Señora de La Altagracia a causa de múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, según certificó el médico legista.

El agente resultó herido en los dedos de la mano izquierda, pero su condición fue reportada como estable.

El incidente se produjo cuando miembros de la Subdirección Regional de Investigación de la Policía Nacional, adscritos a la División de Homicidios, localizaron al hoy occiso para arrestarlo, presuntamente, en cumplimiento de varias órdenes judiciales.

Al notar la presencia policial, supuestamente, el individuo habría reaccionado de manera violenta, realizando múltiples disparos contra los agentes actuantes.

Se le ocupó arma robada

Según la Policía, se ocupó en el lugar del enfrentamiento un arma de fuego calibre 9 milímetros, marca Browning, con su cargador y tres cápsulas, además se recolectaron tres casquillos del mismo calibre.

Esa institución agrega que, según la depuración correspondiente, el arma figura con denuncia por pérdida desde el año 2023.

El cadáver de Víctor Rosario fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los estudios de rigor, mientras que el caso fue dado como resuelto por los organismos correspondientes