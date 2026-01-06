×
niña desaparecida Imbert

Organismos de rescate retoman la búsqueda de Brianna, la niña desaparecida en Imbert, Puerto Plata

Las autoridades restringieron el acceso y procedieron al cierre del área de búsqueda

Expandir imagen
Organismos de rescate retoman la búsqueda de Brianna, la niña desaparecida en Imbert, Puerto Plata
El área de búsqueda en Barrero, Imbert, permanece acordonada con cintas amarillas y acceso restringido por militares del ERD, como parte del operativo para localizar a la niña Brianna Genao Rosario. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Las autoridades continúan este martes la intensa búsqueda de la niña Brianna Genao Rosario, de tres años, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 31 de diciembre en una comunidad rural del municipio Imbert, en la provincia Puerto Plata.

El perímetro donde se concentran las labores de rastreo permanece acordonado con cintas amarillas, mientras miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD) restringen el acceso a personas ajenas a los organismos de búsqueda, como parte del protocolo de seguridad.

Las investigaciones están siendo coordinadas con la participación de los procuradores Olga Diná Llaverías y Wilson Camacho, en apoyo a los equipos locales del Ministerio Público y otros organismos de seguridad del Estado.

  • Desde el día de la desaparición, las autoridades han interrogado a decenas de personas como parte del proceso investigativo
Labores de búsqueda

En las labores de búsqueda se están utilizando drones, unidades caninas especializadas y personal capacitado, con el objetivo de dar con el paradero de la menor.

Hasta el momento, las autoridades mantienen el caso bajo estricta reserva, sin ofrecer mayores detalles sobre las líneas de investigación que se siguen.

La niña Brianna Genao Rosario fue vista por última vez el 31 de diciembre, en la comunidad de Barrero, del municipio Imbert, lo que ha generado gran preocupación entre residentes de la zona y a nivel nacional.

