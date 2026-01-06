Detienen a tres hombres durante investigación por desaparición de una niña en Puerto Plata

Tres hombres detenidos por la Policía Nacional son trasladados esposados en una camioneta, como parte de la investigación por la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario, en Imbert, Puerto Plata. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Las autoridades detuvieron próximo al mediodía de este martes a tres hombres como parte de las investigaciones por la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario, ocurrida el 31 de diciembre en una comunidad Imbert, de la provincia Puerto Plata

De acuerdo con la información, entre los apresados figura un tío de la menor, identificado como Rafael Rosario Núñez. Mientras que, l as autoridades no han precisado la identidad de los demás detenidos.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuál es el vínculo de los arrestados con la desaparición.

Los tres hombres fueron trasladados esposados en la cama de una camioneta de la Policía Nacional. Se desconoce el lugar donde fueron llevados.

Al pasar por el área donde se encontraban apostados miembros de la prensa, uno de los detenidos exclamó: "Soy inocente".

La desaparición

Brianna Genao Rosario fue vista por última vez el 31 de diciembre, en la comunidad de Barrero, del municipio Imbert.

Desde que se reportó la desaparición de la menor, decenas de personas de la comunidad han sido interrogadas por las autoridades como parte del proceso investigativo.