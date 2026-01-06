Dos mujeres, una de unos 50 años y otra de 83, resultaron gravemente heridas tras ser embestidas por un hombre que presuntamente conducía en estado de embriaguez en el sector Las Palmas de Herrera, en Santo Domingo Oeste. El hecho ocurrió el pasado domingo 4 de enero.

Videos captados en la zona muestran que, minutos antes de las 6:00 de la tarde, la octogenaria Ana Rosa Carvajal caminaba lentamente por la angosta calle Primera del concurrido sector. Allí se encontró con otra mujer, de unos 50 años, que se desmontaba de un taxi para visitar a una amiga.

En los audiovisuales también se observa la salida de un automóvil Hyundai Sonata, color gris, conducido por un hombre identificado como Aquilino Ramos, quien, de acuerdo con vecinos del lugar, habría estado bajo los efectos del alcohol.

Pese a la estrechez de la vía —de poco más de dos metros de ancho—, el conductor se desplazaba a alta velocidad cuando embistió a las mujeres.

En los videos se aprecia que, al percatarse de la velocidad del vehículo, una de las mujeres tomó a la otra de la mano; sin embargo, no hubo tiempo de retirarse. A Ana Rosa Carvajal el impacto la elevó por los aires y cayó al pavimento, mientras que la otra mujer quedó atrapada entre dos vehículos.

La anciana se recupera en el hospital Marcelino Vélez Santana.

Recibió golpes en distintas partes del cuerpo y le fueron colocados 38 puntos de sutura —30 en la cabeza y ocho en otra zona—. Además, presenta un coágulo en la cabeza. Su estado es estable dentro de su delicada condición de salud, indicó una de sus hijas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/06012026-dos-mujeres-en-estado-delicado-tras-ser-embestidas-por-conductor-en-las-palmas-de-herrera-samil-mateo-dominici-05e769e6.jpg El conductor no respetó que la calle Primera de Las Palmas de Herrera era angosta. (SAMIL MATEO / DIARIO LIBRE)

El estado de salud de la otra mujer es más delicado debido a que, al quedar entre los vehículos, el conductor intentó escapar, causándole mayores lesiones. La dama permanece ingresada en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat) y este martes sería sometida a una intervención quirúrgica, según relataron vecinos del sector.

Indicaron que la mujer no reside en la zona y que se encontraba de visita en la casa de una amiga de edad avanzada, a quien no se le ha informado sobre el suceso debido a su delicado estado de salud.

Otra mujer que se encontraba cerca del lugar resultó ilesa, al igual que un motorista que estaba apostado en la zona, a quien el impacto solo lo derribó de la motocicleta. Un vehículo Honda Fit sufrió daños en una de sus puertas tras el incidente.

¿Quién es el chofer?

Según narran los vecinos, el conductor intentó huir del lugar y presuntamente sacó una pistola, pero fue detenido y entregado a las autoridades.

Un residente del sector contó que Ramos anteriormente tenía un colmado en la zona, pero se mudó a otro lugar. Indicó que, antes del incidente ocurrido el domingo, se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas junto a unos parientes.