Padre de niña desaparecida en Puerto Plata sospecha que alguien se la llevó

Carlos Manuel Genao, padre de la niña Brianna Genao Rosario, desaparecida en la provincia de Puerto Plata. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Carlos Manuel Genao, padre de la niña Brianna Genao Rosario, desaparecida en la provincia de Puerto Plata desde el 31 de diciembre, denunció que su hija no se extravió de manera accidental, sino que fue sustraída.

El joven solicitó a las autoridades profundizar las investigaciones sobre todas las personas que tuvieron contacto con la menor.

"Yo quiero que investiguen, porque la niña no se puede perder así por así", expresó Genao, al tiempo que señaló que quien presuntamente se la llevó habría estado compartiendo con ellos.

Sin respuesta

El padre explicó que, desde el momento en que se reportó la desaparición, se ha mantenido participando activamente en el proceso de búsqueda, sin que hasta el momento se tenga una respuesta clara sobre el paradero de la menor.

Indicó que incluso fue detenido por agentes de la Policía Nacional como parte de las investigaciones.

"Me hicieron varias preguntas mientras estaba bajo investigación, pero luego fui dejado en libertad por falta de pruebas", relató.

Añadió que las autoridades requisaron tanto su vivienda como la casa de su madre, y aseguró que en ninguno de los inmuebles fue encontrado algún indicio relacionado con la desaparición de su hija.

Genao sostuvo que, al momento de la desaparición de la infante, él se encontraba en su residencia, ubicada en el municipio de Navarrete, provincia de Santiago.

La niña residía con su abuela materna en el municipio de Imbert, donde se produjo su desaparición.

Brianna Genao Rosario fue vista por última vez el pasado 31 de diciembre en la comunidad de Barrero, del municipio de Imbert, en la provincia de Puerto Plata.