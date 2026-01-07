×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
adolescente muerta Cotuí
adolescente muerta Cotuí

Hallan muerta a una adolescente de 13 años en comunidad de Cotuí

El caso es investigado por el Ministerio Público y la Policía Nacional

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Hallan muerta a una adolescente de 13 años en comunidad de Cotuí
En Cotuí, familiares y vecinos de Anyelina de Aza Matías expresan su pesar por la tragedia. (FUENTE EXTERNA)

Una adolescente de 13 años fue encontrada ahorcada la tarde de ayer, martes, en la comunidad Tocoa, municipio Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez.

La víctima fue identificada como Anyelina de Aza Matías. 

De acuerdo con informaciones preliminares, la menor fue hallada dentro de su residencia por un hermano de 8 años de edad.

Autoridades investigan

El suceso ha provocado conmoción y tristeza en la comunidad, donde familiares, vecinos y allegados expresaron su pesar por la tragedia.

El caso es investigado por el Ministerio Público y la Policía Nacional para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.