Hallan muerta a una adolescente de 13 años en comunidad de Cotuí

En Cotuí, familiares y vecinos de Anyelina de Aza Matías expresan su pesar por la tragedia. ( FUENTE EXTERNA )

Una adolescente de 13 años fue encontrada ahorcada la tarde de ayer, martes, en la comunidad Tocoa, municipio Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez.

La víctima fue identificada como Anyelina de Aza Matías.

De acuerdo con informaciones preliminares, la menor fue hallada dentro de su residencia por un hermano de 8 años de edad.

Autoridades investigan

El suceso ha provocado conmoción y tristeza en la comunidad, donde familiares, vecinos y allegados expresaron su pesar por la tragedia.

El caso es investigado por el Ministerio Público y la Policía Nacional para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

