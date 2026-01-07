Denuncian que detenidos por desaparición de niña en Puerto Plata estarían siendo torturados

Los comunitarios denuncian que varias personas detenidas en el marco de la investigación por la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente de la organización comunitaria Barrero Unidos, en el municipio de Imbert, Puerto Plata, denunció este miércoles que varias personas detenidas en el marco de la investigación por la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario, de tres años, estarían siendo sometidas a presuntos actos de tortura por parte de las autoridades.

Luis Alberto Cabrera aseguró que, aunque reconoce los amplios esfuerzos desplegados en la búsqueda de la menor, incluyendo el uso de drones, operativos militares y la participación de distintos cuerpos castrenses, también se ha incurrido en el maltrato de testigos y de personas que, por "mala suerte", se encontraban en el lugar donde la niña fue vista por última vez.

"Tenemos información documentada de que a algunos detenidos les han golpeado las rodillas, les han introducido la cabeza en fundas con cigarrillos encendidos y les han apagado cigarrillos en la lengua", afirmó el dirigente comunitario.

Indicó que al menos cuatro personas habrían sido torturadas.

Aseguró que poseen evidencias que serán presentadas en el momento oportuno.

Te puede interesar Suspenden búsqueda de niña Brianna Genao hasta que paren las fuertes lluvias en Imbert

Reacciones de la comunidad

Además, Cabrera denunció que existen detenidos con más de 48 horas privados de libertad sin ser liberados ni sometidos a la justicia, en violación de la Constitución dominicana.

Recordó que la tortura está prohibida por la Constitución.

Advirtió que cualquier confesión obtenida bajo ese método carece de validez legal.

"Bajo tortura, al inocente lo convierten en culpable y al culpable en inocente", sostuvo.

Asimismo, denunció que las autoridades no han permitido que los detenidos reciban atenciones médicas, pese a las condiciones en que se encontrarían tras los supuestos abusos.

Las autoridades detuvieron, próximo al mediodía de este martes, a tres hombres como parte de las investigaciones por la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario.

Los lugareños también se quejan por la falta de información sobre el proceso investigativo por la desaparición de Brianna Genao Rosario, de quien se desconoce su paradero desde el 31 de diciembre de 2025.