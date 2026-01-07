Mujer muere tras ser atacada por un toro que penetró a su vivienda en Luperón

El cadáver de una mujer atacada por un toro en Luperón, provincia Puerto Plata, fue llevado al Inacif para los fines legales correspondientes. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Una mujer perdió la vida luego de ser golpeada por un toro que penetró a su residencia, en un hecho ocurrido en la comunidad Barrancón, del municipio Luperón, provincia Puerto Plata.

La víctima fue identificada como Fanny María Lora Brito, de 53 años de edad, quien sufrió golpes de consideración en distintas partes del cuerpo, que le provocaron la muerte.

El suceso ha causado gran consternación entre los residentes de la comunidad, quienes se mostraron sorprendidos por la forma en que ocurrió el hecho.

Autoridades investigan

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional y miembros del Ministerio Público, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del incidente.

Las autoridades indagan si hubo descuido por parte del propietario del animal, que habría permitido que el toro saliera del corral y llegara hasta la vivienda de la víctima.

El cuerpo de la mujer fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines legales correspondientes.