Siete días de búsqueda sin rastro ni información oficial de Brianna Genao Rosario

El perímetro es restringido y solo tienen acceso socorristas, fiscales, agentes de la Policía Nacional y soldados del Ejército ( ANEUDY TAVÁREZ )

Han transcurrido siete días desde la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario, de tres años de edad, ocurrida el pasado 31 de diciembre en la comunidad rural de Barrero, en el municipio de Imbert, provincia de Puerto Plata, sin que hasta el momento las autoridades hayan informado sobre el proceso investigativo.

El operativo de búsqueda es encabezado por la magistrada Olga Diná Llaverías y cuenta con la participación de miembros de distintos organismos castrenses y entidades de socorro.

Sin embargo, el proceso investigativo se mantiene de manera hermética, bajo un perímetro restringido al que solo tienen acceso socorristas, fiscales, agentes de la Policía Nacional y soldados del Ejército de la República Dominicana.

En la zona de búsqueda apenas se percibe el sonido de los drones que sobrevuelan el área, mientras que dentro del perímetro se escuchan los ladridos de los perros que rastrean el posible paradero de la menor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/whatsapp-image-2026-01-07-at-61545-pm-efdb0495.jpeg En el lugar se observa un constante movimiento. (ANEUDY TAVÁREZ)

En el lugar se observa un constante movimiento, día y noche, de vehículos pertenecientes a las instituciones que integran el operativo.

Carlos Manuel Genao, padre de la menor, expresó su frustración ante la falta de información oficial.

Dijo que la única respuesta que recibe de las autoridades es que "estamos trabajando". Aun así, manifestó su esperanza de que su hija pueda ser localizada sana y salva.

Quejas de comunitarios

Comunitarios de Barrero reclamaron a las autoridades mayor transparencia sobre el curso de la investigación y el paradero de la niña.

Aclararon que no demandan detalles que puedan entorpecer el proceso, sino informaciones básicas que aporten tranquilidad y esperanza a la comunidad.

Luis Alberto Cabrera, en representación de los residentes, manifestó su preocupación por la ausencia de datos oficiales.

Supuestos actos de tortura

De igual manera, denunció que varias personas detenidas en el marco de la investigación por la desaparición de Brianna Genao Rosario estarían siendo sometidas a presuntos actos de tortura por parte de las autoridades.

Asimismo, dio a conocer presuntos maltratos a campesinos de la zona durante el operativo.

En ese sentido, pidió no reprimir a la gente del campo, al asegurar que muchos agricultores temen salir a trabajar en las plantaciones de cacao por miedo a ser confundidos con personas vinculadas al caso.

Brianna Genao Rosario fue vista por última vez el 31 de diciembre en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia de Puerto Plata.

Su desaparición ha generado preocupación tanto a nivel local como nacional, mientras familiares y comunitarios continúan a la espera de respuestas sobre su paradero.

Leer más Suspenden búsqueda de niña Brianna Genao hasta que paren las fuertes lluvias en Imbert