Abogado denuncia supuestas torturas contra detenidos por muerte de la niña Brianna

Momento en que trasladan a dos hombres detenidos en una camioneta, como parte de la investigación por la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario, en Imbert, Puerto Plata. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El abogado Santos Willy Liriano, representante legal de varios de los familiares de la niña, Brianna Genao Rosario, de tres años, denunció este miércoles que varios de los arrestados han sido golpeados y presuntamente torturados durante su detención, y afirmó que el proceso se está desarrollando “sin una verdad clara” y fuera de los parámetros legales.

Las declaraciones del abogado se producen en el marco de la investigación por el asesinato y posterior entierro de la niña Brianna Genao Rosario, desaparecida desde el 31 de diciembre de 2025 en la comunidad rural Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

Liriano sostuvo que las agresiones habrían sido cometidas por agentes que no pertenecen ni a la Policía Nacional ni al Ministerio Público de Puerto Plata, sino por personal enviado desde Santo Domingo por disposición de la sede central.

Liriano aseguró que “hay uno de ellos que hasta un cigarro le apagaron en la lengua. Así no se investiga. Eso no es investigación, eso es abuso”, declaró.

Sospechosos bajo custodia

Las autoridades identificaron como principales sospechosos a Rafael Rosario Núñez, alias Papito, de 52 años, y Reyes Rosario Núñez, de 43, ambos tíos de la menor, quienes permanecen bajo custodia policial.

Una fuente ligada a la investigación indicó que los detenidos habrían confesado su participación en el crimen, aunque el abogado sostiene que cualquier admisión fue obtenida bajo coerción.

Afirmó además que Reyes fue “atolondraoa” a golpes hasta que dijo “sí, fui yo”, lo que, a su juicio, invalida cualquier confesión obtenida en esas condiciones.

“Imagínese usted: cuatro días dándole golpes, ¿cómo no va a hablar alguien? Eso no es voluntario, eso es forzado”, sostuvo.

“No nos han mostrado ninguna investigación. Yo tuve que entrar a acompañar a mis defendidos, Nicolás y Francis, porque los estaban interrogando sin abogado”, dijo.

Liriano anunció que evalúa someter acciones legales contra los responsables de las agresiones, al considerar que se ha violado el debido proceso y los derechos fundamentales de los detenidos.

De acuerdo con el informe oficial, los sospechosos alegan no recordar el lugar exacto donde enterraron el cuerpo de la niña, supuestamente porque actuaron en medio de la oscuridad, lo que ha obligado a las autoridades a desplegar un amplio operativo de búsqueda con apoyo de perros rastreadores, drones, miembros del Ejército, Defensa Civil y Policía Nacional.

El caso ha generado conmoción nacional y presión pública sobre las autoridades, mientras el Ministerio Público avanza en el proceso para presentar formalmente la acusación en las próximas horas.

Leer más Comunidad permanece en vilo por desaparición de niña de tres años en Puerto Plata