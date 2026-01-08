Policía apresa a cuatro personas a las que acusa de atracar a taxistas

Pedían el servicio desde una plataforma digital, abordaban el vehículo sin levantar sospechas y pedían al conductor que se desviara hacia un punto específico ( ARCHIVO. )

Operaban con un método simple y repetido. Pedían el servicio desde una plataforma digital, abordaban el vehículo sin levantar sospechas y pedían al conductor que se desviara hacia un punto específico. Allí, otros miembros del grupo ya esperaban. En ese lugar comenzaba el asalto.

Según el informe preliminar de la Policía Nacional, así actuaba la banda dedicada a despojar de sus pertenencias a taxistas que trabajan mediante aplicaciones de transporte en Santo Domingo Este.

Una vez detenido el vehículo, los atacantes encañonaban al conductor, lo obligaban a descender y lo trasladaban a una vivienda cercana. En ese espacio era golpeado y amenazado de muerte mientras le quitaban dinero en efectivo, teléfonos celulares, tarjetas bancarias y otros objetos de valor.

Acciones de la autoridad y detenciones realizadas

La estructura fue desmantelada de forma parcial durante un operativo en el que resultaron arrestados Raulin Daniel Morillo Contreras, alias Corombo, de 20 años, y Jonathan Heredia, de 19, mediante la orden judicial número 530-2025-EMES-03502.

Durante el arresto, las autoridades ocuparon a Heredia una pistola no letal tipo Glock, color negro, así como varios teléfonos celulares.

En el mismo operativo fueron detenidos otros dos hombres, cuyas identidades se mantienen en reserva mientras avanzan las investigaciones. La Policía sostiene que el grupo operaba de manera coordinada y con roles definidos, utilizando siempre el mismo esquema para someter a las víctimas.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda de Danny Mercedes de la Cruz, Samuel Alcántara Amparo, alias Chocolate, y Wilson Amparo de Paula, alias Nano, señalados como integrantes de la misma estructura delictiva.

Los detenidos, junto a las evidencias ocupadas, fueron puestos bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras se profundiza la investigación sobre la magnitud de los hechos y la cantidad de víctimas afectadas.