Policía apresa a joven acusado de robar tarjeta de crédito y gastar más de RD$190,000

La Policía Nacional informó este jueves que apresó a un joven acusado de realizar consumos fraudulentos con una tarjeta de crédito sustraída, tras una investigación iniciada por la denuncia de una ciudadana que reportó cargos no autorizados por un monto superior a los 184,000 pesos y 130 dólares.

El detenido fue identificado como Anmer Alejandro Batista de la Cruz, de 22 años, residente en el sector Los Ríos, del Distrito Nacional, quien fue arrestado mediante labores de inteligencia realizadas por agentes policiales mientras se disponía a abordar un vehículo en la calle El Alto, del referido sector, indicó la Policía.

Según la denuncia presentada el 4 de enero de 2026 por la afectada, ésta se percató de la desaparición de su tarjeta de crédito luego de verificar en la aplicación bancaria varios consumos que ella no había autorizado.

Entre los establecimientos donde se realizaron las transacciones figuran una perfumería, con un consumo de 82,540 pesos, una tienda de telecomunicaciones, por 26,807 pesos, además de otros cargos en restaurantes y comercios, totalizando 184,738.90 pesos y 130 dólares.

Robó la tarjeta a la víctima en un vehículo

Durante el proceso de investigación, el detenido admitió haber tomado la tarjeta el 2 de enero de 2026, mientras se encontraba con la denunciante en su vehículo, y posteriormente realizar múltiples compras en distintos establecimientos comerciales, para luego desechar la tarjeta.

Al requisar el vehículo del detenido, un Kia color blanco, los agentes ocuparon en el baúl tres perfumes de marcas reconocidas, presuntamente adquiridos mediante los consumos fraudulentos realizados con la tarjeta sustraída.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

