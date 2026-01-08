Del llanto ante las cámaras a principal acusado: el giro macabro en el caso de la niña Brianna

Momento en que policías trasladan a Rafael Rosario Núñez (izquierda) y a Reyes Rosario Núñez (derecha) a la sede de la Policía Nacional en Puerto Plata, donde permanecen bajo custodia. ( DIAIRO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Rafael Rosario Núñez, uno de los dos tíos de la niña Brianna Genao Rosario que son señalados por las autoridades de asesinar y enterrar a la menor, dio varias entrevistas a los medios de comunicación en las que se mostraba compungido por la desaparición de su familiar y hasta ayudó a buscarla.

El hoy vinculado a la desaparición de la niña de 3 años, ocurrida el 31 de diciembre en Puerto Plata, incluso en una de las entrevistas ofreció versiones confusas.

Al hablar para el medio La Vega Mundial, Rafael Rosario admitió que fue él la última persona en haber tenido contacto con la niña y que la había trasladado desde una casa cercana a la de la abuela de la menor, quien está al cuidado de la menor.

Pero Rafael Rosario ofreció horas distintas en que había trasladado a la niña a la casa, primero dijo que la había llevado a las 3:30 de la tarde y luego en la misma entrevista cambió diciendo que fue a las 5:30 de la tarde.

"A mí me llamó un primo mío, para que yo fuera a buscarla allá donde la tía mía, para que la trajera para acá. Yo la traje para acá, la dejé en la sala, le dije a la abuela ella está ahí, y cogí a bañarme para un baño ahí afuera", aseguró en una de las entrevistas.

Alegó que había buscado a la niña, porque supuestamente ella se estaba subiendo a una segunda planta de la tía de él.

Dijo que, al momento de la supuesta desaparición, en la casa estaba su abuela y que al dejarla allí hasta el momento de su desaparición pasaron unos 10 minutos.

En otra de las entrevistas, cuando aún no había sido detenido para fines de investigación, llegó a decir que a Brianna "la quería" igual que a una hija, hablando en pasado.

Las acusaciones

El martes 6 de enero las autoridades detuvieron a tres personas, incluidos dos tíos de la niña, que residía en la comunidad rural Barrero, del municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

Pero no fue hasta ayer, miércoles, que las autoridades ofrecieron información sobre el avance de las investigaciones y señalaron que los tíos habrían confesado que mataron y enterraron a la menor.

Los presuntos responsables fueron identificados como Rafael Rosario Núñez, alias Papito, de 52 años, y Reyes Rosario Núñez, de 43.

Ambos hombres se encuentran bajo custodia policial en la sede de la Policía Nacional en Puerto Plata.