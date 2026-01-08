Incredulidad por confesión de sospechosos en caso de la niña Brianna Genao Rosario

Cuestionan confesión de sospechosos en caso de la niña desaparecida Brianna Genao Rosario. ( ANEUDY TAVÁREZ. )

Residentes de la comunidad de Barreto, en el municipio de Imbert, expresaron dudas sobre la versión que ha circulado acerca de la presunta implicación de dos familiares en la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario, de tres años, cuyo paradero se desconoce desde el 31 de diciembre de 2025.

Reacciones de la comunidad ante la desaparición de Brianna

Los señalados como sospechosos son Rafael Rosario Núñez, alias Papito, de 52 años, y Reyes Rosario Núñez, de 43, ambos tíos abuelos de la menor.

Comunitarios afirmaron que se trata de hombres trabajadores, tranquilos y sin antecedentes de conflictos ni problemas con la ley.

Cornelio Cabrera, alcalde pedáneo de la comunidad, cuestionó la supuesta confesión atribuida a los detenidos y alegó que habría sido obtenida bajo agresiones físicas.

"Si me están golpeando, hasta yo digo que la maté", expresó Cabrera, quien aseguró que existen imágenes que evidencian los golpes que, según dijo, les habrían propinado durante los interrogatorios.

En ese mismo sentido, Delma Martínez, vecina del lugar, dijo no creer que los familiares de la menor estén involucrados en su desaparición.

"Esos hombres son serios", afirmó, al destacar que Reyes Rosario Núñez es lector en la capilla local.

"No creo que una persona de Dios pueda cometer un asesinato", añadió.

Los comunitarios coincidieron en que su principal deseo es que la niña aparezca con vida y manifestaron preocupación por el manejo del caso.

Situación legal y operativo de búsqueda

Algunos residentes señalaron, además, que ambos sospechosos presentan problemas de salud mental, lo que, a su juicio, debería ser tomado en cuenta por las autoridades.

Mientras se espera que las autoridades sometan a la justicia a los dos hombres implicados, representantes de los organismos castrenses y de socorro mantienen activo este miércoles el operativo de búsqueda para dar con el paradero de la niña.

Sospechosos bajo custodia

Aunque los dos hombres permanecen detenidos bajo custodia policial en la sede de la Policía Nacional en Puerto Plata, hasta el momento el Ministerio Público no ha depositado solicitud de medida de coerción en su contra.