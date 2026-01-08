Intento de fuga en la cárcel pública de Barahona deja a un interno herido
El interno, identificado como Dennis Deivi Cordero Espinosa, de 24 años, se encuentra imputado por el robo de una pistola marca Glock calibre 9 milímetros
Un privado de libertad resultó herido durante un intento de fuga en la cárcel pública de Barahona. El interno, es identificado como Dennis Deivi Cordero Espinosa, de 24 años, quien se encuentra bajo custodia tras recibir atención médica.
La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc) informó, mediante una nota de prensa, que Cordero Espinosa, imputado por el robo de una pistola marca Glock calibre 9 milímetros, intentó escapar del centro penitenciario el martes 6 de enero, a las 7:15 de la noche, en momentos en que se realizaba el conteo reglamentario.
Atención médica
- El interno logró evadir el primer perímetro de seguridad y avanzó hacia la zona de vigilancia número 3, donde hizo caso omiso a las advertencias realizadas por uno de los custodios del centro. Ante esto, el agente efectuó un disparo que impactó a Cordero Espinosa en la mano y muñeca derecha.
El joven fue trasladado al Hospital Regional Universitario Doctor Jaime Mota, donde recibió atenciones médicas correspondientes y posteriormente, fue regresado al centro penitenciario, donde permanece bajo vigilancia y con seguimiento médico.