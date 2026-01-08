Intento de fuga en la cárcel pública de Barahona deja a un interno herido

Fachada de la cárcel pública de Barahona, donde un interno resultó herido durante un intento de fuga. ( FUENTE EXTERNA )

Un privado de libertad resultó herido durante un intento de fuga en la cárcel pública de Barahona. El interno, es identificado como Dennis Deivi Cordero Espinosa , de 24 años, quien se encuentra bajo custodia tras recibir atención médica.

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc) informó, mediante una nota de prensa, que Cordero Espinosa, imputado por el robo de una pistola marca Glock calibre 9 milímetros, intentó escapar del centro penitenciario el martes 6 de enero, a las 7:15 de la noche, en momentos en que se realizaba el conteo reglamentario.

Atención médica

El interno logró evadir el primer perímetro de seguridad y avanzó hacia la zona de vigilancia número 3, donde hizo caso omiso a las advertencias realizadas por uno de los custodios del centro. Ante esto, el agente efectuó un disparo que impactó a Cordero Espinosa en la mano y muñeca derecha.

El joven fue trasladado al Hospital Regional Universitario Doctor Jaime Mota, donde recibió atenciones médicas correspondientes y posteriormente, fue regresado al centro penitenciario, donde permanece bajo vigilancia y con seguimiento médico.