Desmantelan presunta banda criminal que operaba en Bávaro–Friusa; apresan a tres personas

Parte de los elementos decomisados por las autoridades. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional, a través de la Subdirección Regional de Investigación en La Altagracia, desmanteló una presunta estructura criminal que operaba en la zona turística de Bávaro-Friusa, dedicada a actividades como sicariato, secuestros, extorsión, porte ilegal de armas y distribución de sustancias controladas.

La investigación se inició tras labores de ciberpatrullaje preventivo e inteligencia digital, que permitieron vincular a esta organización con hechos de extrema violencia, incluidos secuestros, agresiones físicas y tentativas de homicidio.

Estos hechos fueron atribuidos a una red criminal que presuntamente era dirigida por Marco Joseph, alias "Marco el Haitiano" o "El Patrón", quien permanece prófugo.

Luego de un proceso de seguimiento, vigilancia y análisis de información, las autoridades lograron ubicar a varias personas, señaladas como integrantes activos de la estructura en la zona turística, así como identificar los vehículos y métodos utilizados para la comisión de los delitos.

Detenidos

Como resultado de estas acciones, el 7 de enero de 2026, en horas de la noche, fue interceptado un vehículo en las inmediaciones de Friusa, lo que permitió la detención de tres presuntos miembros de la organización criminal.

Los apresados fueron identificados como Luis Antonio Sierra Florian, señalado como cabecilla operativo del grupo; Ángel Reyna, y Anyelo Capote, este último de nacionalidad venezolana.

Durante la intervención, los agentes ocuparon armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, sustancias controladas, pasamontañas y teléfonos celulares, evidencias que, de acuerdo a las autoridades, comprometen directamente a los detenidos con las actividades ilícitas ejecutadas por la red criminal.

Según un informe, los arrestados, presuntamente, admitieron su vinculación con la estructura criminal organizada y señalaron que operaban bajo las órdenes de Marco Joseph, mientras que Luis Antonio Sierra Florian fungía como el principal ejecutor de las acciones delictivas en la zona este del país.