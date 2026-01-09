Ataque a tiros presuntamente contra subdirectora del CCR Rafey deja un chofer herido en Santiago

La subdirectora, que viajaba en una Mitsubishi Montero Sport, color blanco, resultó ilesa. ( FUENTE EXTERNA )

Un conductor del transporte público resultó gravemente herido la noche de este viernes durante un atentado a tiros dirigido presuntamente contra la subdirectora del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, identificada solo como Laura, mientras se desplazaba en un vehículo por el sector Monterico, en el distrito municipal Santiago Oeste.

Durante la balacera fue alcanzado por un disparo Crecencio Nolasco Cruz, chofer de la ruta F.

El herido fue trasladado de emergencia al hospital regional universitario José María Cabral y Báez, donde permanece ingresado en estado delicado.

Investigan el caso

De acuerdo con las informaciones preliminares, el ataque fue perpetrado por encapuchados a bordo de una motocicleta en marcha, quienes dispararon contra la yipeta en la que se desplazaba la funcionaria.

La subdirectora, que viajaba en una Mitsubishi Montero Sport, color blanco, resultó ilesa.

Sin embargo, el vehículo presenta al menos siete impactos de bala.

El atentado ocurrió cuando la funcionaria salía de un establecimiento comercial ubicado en la avenida Tamboril, en el referido sector de Monterico.

El Ministerio Público y la Policía Nacional investigan el caso para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del ataque.

Te puede interesar Sufre accidente de tránsito el hombre que socorrió al Big Papi tras atentado