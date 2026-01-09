Buscan a un hombre que disparó contra vivienda de su expareja en Los Guaricanos

Impactos de bala en la puerta de la vivienda atacada en el sector Los Guaricanos, Santo Domingo Norte. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este viernes que activó la búsqueda de Juan Carlos Contreras, señalado como presunto responsable de disparar contra la vivienda de su expareja sentimental, ubicada en el sector Los Guaricanos, municipio Santo Domingo Norte.

A través de una nota de prensa, las autoridades indicaron que el hecho ocurrió el pasado miércoles 7 de enero y estaría motivado por conflictos de índole pasional.

¿Cómo se produjo el hecho?

Durante el ataque, Pedro Ayendhi Pérez Valdez, de 28 años y actual esposo de la mujer, resultó con una leve laceración en la espalda provocada por un proyectil. La víctima directa del ataque es Johanna de la Rosa Enríquez, de 31 años, cuya residencia fue atacada a disparos.

Contreras llegó a la vivienda a bordo de una motocicleta, acompañado de otro hombre que habría intentado disuadirlo. Sin embargo, imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a Contreras cruzar la calle y dirigirse directamente hacia la residencia para realizar el ataque.

En la escena, la Policía Científica colectó un casquillo calibre .40, mientras que otro casquillo calibre 9 milímetros fue recibido mediante entrega voluntaria como parte de las evidencias del proceso.

El caso se encuentra bajo investigación por agentes de la Subdirección Central de Investigación (Dicrim), quienes exhortaron a Juan Carlos Contreras a entregarse por la vía que considere pertinente.