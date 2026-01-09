A nueve días de la desaparición de Brianna Genao, avances y contradicciones del caso

Las autoridades mantienen restringido el paso en algunas zonas de la comunidad de Barrero, en donde han realizado excavaciones en distintos puntos sin resultados positivos. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Mientras ayer continuaban las labores de búsqueda de la niña Brianna Genao Rosario, persistían las contradicciones en torno a su caso. Las autoridades señalan a dos parientes como responsables de su desaparición y presunta muerte; sin embargo, la comunidad los defiende y el abogado que los representa alega que fueron torturados.

A nueve días de que la menor de tres años fuera vista por última vez en Barrero, municipio de Imbert, y pese a que dos parientes por línea materna habrían confesado el presunto abuso sexual de la pequeña, su asesinato y posterior entierro, los organismos investigativos aún no han localizado el cuerpo.

Los señalados son los hermanos Rafael Rosario Núñez, alias Papito, de 52 años, y Reyes Rosario Núñez, de 43, ambos tíos abuelos de la niña. Según versiones atribuidas a los detenidos, estos alegan no recordar la zona exacta donde supuestamente enterraron a la menor, argumentando que lo hicieron en horas de la noche, bajo escasa visibilidad.

Excavaciones

Guiadas por las posibles coordenadas ofrecidas durante los interrogatorios, las autoridades han realizado excavaciones en distintos puntos del poblado.

En el operativo participan miembros del Ejército, la Defensa Civil y otros organismos de socorro, utilizando drones térmicos, perros rastreadores y personal especializado en búsqueda y rescate.

Los sospechosos permanecen bajo custodia policial en la Dirección Regional Norte de la Policía, en Puerto Plata, mientras continúan las investigaciones.

Comunidad incrédula

En la comunidad de Barrero, donde desapareció Brianna, residentes expresaron dudas sobre la versión que vincula a los familiares con la desaparición y muerte de la niña.

Aseguran que se trata de hombres trabajadores, tranquilos y sin antecedentes conflictivos.

El alcalde pedáneo del paraje, Cornelio Cabrera, cuestionó la supuesta confesión y sostuvo que esta habría sido obtenida bajo agresiones físicas. “Si me están golpeando, hasta yo digo que la maté”, expresó.

El abogado Santos Willy Liriano, representante de los sospechosos, denunció que varios de los arrestados han sido presuntamente torturados.

Padre pide justicia

Carlos Manuel Genao, padre de la niña, exigió que los responsables sean sometidos a la justicia y que se aplique todo el peso de la ley. Se refirió al caso tras un encuentro con investigadores, quienes le dieron detalles relacionados con la supuesta confesión.

Castración química A raíz de la desaparición de la niña Brianna Genao, quien presuntamente habría sido abusada sexualmente y luego asesinada en Puerto Plata por dos tíos, el senador Franklin Romero aseguró ayer que reintroducirá un proyecto de ley de su autoría con el que busca autorizar la castración química contra los condenados de violencia y abuso sexual.