Reducen el personal que trabaja en la búsqueda de la niña Brianna en Puerto Plata

Periodistas aguardan información sobre el paradero de la niña Brianna Genao Rosario, de 3 años, en el municipio Imbert, Puerto Plata. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Las autoridades han reducido este viernes de manera significativa el personal que participa en el operativo de búsqueda de la niña Brianna Genao Rosario en la comunidad Barrero, municipio Imbert, en la provincia Puerto Plata.

Durante la jornada de hoy se ha hecho notoria la disminución en el flujo de entrada y salida de vehículos de los organismos de socorro dentro del perímetro restringido que mantienen las autoridades.

Esta reducción resulta evidente al compararla con la dinámica observada en días anteriores.

Una fuente vinculada a las labores informó a Diario Libre que fue dispuesto el retiro de parte del personal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, así como de las unidades de drones que apoyaban el rastreo aéreo.

El operativo continúa

No obstante, el operativo continúa con la presencia de miembros de la Defensa Civil y agentes de la Policía Nacional adscritos al Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim).

Las labores se desarrollan en medio de las lluvias que se registran de manera esporádica este viernes en la zona, lo que ha dificultado el rastreo en áreas rurales y boscosas.

Brianna Genao Rosario, de 3 años de edad, fue vista por última vez el pasado 31 de diciembre de 2025 mientras jugaba con otros menores en el patio de una vivienda de la comunidad.

Por la desaparición están siendo señalados los hermanos Rafael Rosario Núñez, alias Papito, de 52 años, y Reyes Rosario Núñez, de 43, ambos tíos abuelos de la niña.

De acuerdo con informaciones preliminares, los dos parientes habrían confesado que mataron y enterraron a la menor, aunque alegan no recordar el lugar exacto donde dejaron el cuerpo, supuestamente debido a la oscuridad de la noche en que ocurrieron los hechos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero del cuerpo de la niña y esclarecer el caso.