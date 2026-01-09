Se entrega acusado de participar en tiroteo que dejó un muerto y dos heridos en San Pedro de Macorís

Wilton Alexander Montilla, alias "Mancha" (centro), al momento de ser recibido por miembros de la Subdirección de Investigaciones Criminales (Dicrim), tras entregarse por su vinculación a una balacera ocurrida en la provincia San Pedro de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Regional Sureste de la Policía Nacional informó que fue detenido mediante entrega voluntaria el joven Wilton Alexander Montilla, alias "Mancha", de 24 años de edad, residente en el sector La Plaza del municipio Quisqueya, provincia San Pedro de Macorís.

Montilla está siendo señalado como presuntamente vinculado a los responsables del hecho ocurrido el pasado 1 de enero, en horas de la mañana, en un centro de expendio de bebidas alcohólicas ubicado en el sector Guachupita, del municipio de Quisqueya, donde resultaron tres personas heridas, una de las cuales falleció posteriormente.

Otros detenidos

El joven fue recibido por agentes policiales adscritos a la Subdirección de Investigaciones Criminales (Dicrim), junto a la vocera de esta regional, tras ser entregado voluntariamente por Fernando Aponte y Mario Jacobs Hosford, representantes de los Derechos Humanos en esta ciudad.

De acuerdo con el informe policial, la Policía Nacional ya había sometido a la acción de la justicia a los nombrados "Bebo" y "Niño", quienes figuran como otros de los presuntos responsables del referido incidente.

El nombrado "Mancha" será investigado conforme a los protocolos establecidos dentro del proceso investigativo, a fin de determinar si tiene o no responsabilidad penal en el hecho.