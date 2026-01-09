Sospechosos de la desaparición de Brianna Genao encabezaban búsquedas

Momento en que trasladan a dos hombres detenidos en una camioneta, como parte de la investigación por la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario, en Imbert, Puerto Plata. ( ANEUDY TAVÁREZ )

La participación activa de los dos presuntos confesos en la búsqueda, tras la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario, ocurrida el 31 de diciembre de 2025, ha llevado a que comunitarios de Barrero, en el municipio de Imbert, rehúsen creer la versión que los vincula con el hecho.

De acuerdo con residentes del lugar, desde el mismo momento en que se reportó el extravío de la niña los hermanos Rafael Rosario Núñez, alias Papito, de 52 años, y Reyes Rosario Núñez, de 43, ambos tíos abuelos de la menor, figuraban entre los primeros en integrarse y encabezar las labores de búsqueda.

"¿En qué momento cometieron el hecho?", cuestionó una vecina del lugar que pidió reserva de su identidad, reflejando el sentir de otros moradores que aseguran no comprender cómo los señalados pudieron estar involucrados si supuestamente se mantenían colaborando de forma constante en el operativo.

Incluso, Rafael Rosario Núñez declaró en su momento a periodistas que "quería a la muchachita igual que a una hija", afirmación que hoy contrasta con las versiones que indican que ambos hombres habrían confesado su responsabilidad en la desaparición de la menor.

Operativo de búsqueda

Mientras los comunitarios se resisten a creer la versión de la presunta confesión, desde los organismos de socorro y de las instituciones castrenses continúan con la búsqueda de la niña, aunque con menor intensidad.

Las autoridades han reducido de manera significativa el personal que participa en el operativo en la comunidad Barrero.

Durante la jornada de este viernes fue notoria la disminución en el flujo de entrada y salida de vehículos de los organismos de socorro dentro del perímetro restringido que mantienen las autoridades.

Esta reducción resulta evidente al compararla con la dinámica observada en días anteriores.

Una fuente vinculada a las labores informó a Diario Libre que fue dispuesto el retiro de parte del personal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, así como de las unidades de drones que apoyaban el rastreo aéreo.

El operativo continúa

No obstante, el operativo continúa con la presencia de miembros de la Defensa Civil y agentes de la Policía Nacional adscritos al Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim).